Firmenlauf im Hamburger Stadtpark

Das erwartet euch bei der RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg:

Als Teil der deutschlandweiten Firmenlaufserie im Teamformat RUN5 sorgt der Nachfolger des MOPO Team-Staffellaufs für Teamgeist, Emotionen, (betriebliche) Gesundheitsförderung sowie internes und externes Netzwerken. Freut euch auf:

einen abwechslungsreichen ca. 5 km langen Rundkurs durch den Hamburger Stadtpark - ideal für Einsteiger/-innen, Walker/-innen und geübte Läufer/-innen

ein großartiges Teamevent mit ausreichend Gelegenheiten für Teambuilding und Networking

eine emotionale Atmosphäre beim Einlauf in die Wechselzone - zentral gelegen im Eventvillage inmitten der Teamstände und den Fans am Streckenrand

professionelles Rahmenprogramm mit Moderation und Musik

Weitere Infos zu deinem Firmenlauf findest du in unserem FAQ.

Allgemeine Infos über die RUN5 TEAMSTAFFEL findest du hier.

Wer kann bei der RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg teilnehmen?

Die RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg ist das ideale Teamevent für Unternehmen, Organisationen & Betriebe jeder Größe aus Hamburg und der Region. Auch private Teams sind bei uns herzlich willkommen. Der Fokus liegt klar auf Teamgeist, Emotionen, Zusammenhalt und Spaß - nicht auf Bestzeiten. Ein perfektes Sommerfest für Teambuilding, betriebliche Gesundheitsförderung und internes wie externes Networking außerhalb des Arbeitsalltags.

Anmeldung zur RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg

Aktuell sind leider alle Startplätze für die RUN5 TEAMSTAFFEL im Hamburger Stadtpark ausgebucht.