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19.-20.08.2026
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Die Partner der RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg

Die RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg steht für Teamgeist, Emotionen und unvergessliche Momente - und das alles wäre ohne unsere starken Partner und Sponsoren nicht möglich. Gemeinsam mit ihnen schaffen wir ein einzigartiges Lauferlebnis für tausende Teilnehmende. Unsere Partner tragen durch ihre Unterstützung maßgeblich zum Erfolg des Firmenlaufs im Hamburger Stadtpark bei und profitieren gleichzeitig von einer hohen regionalen Sichtbarkeit, vielfältigen Aktivierungsflächen und einer positiven Markenwahrnehmung.


Dein Unternehmen möchte auch Teil der RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg sein und Partner werden?
Dann findest du hier alle Infos: Jetzt Partner werden

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